Стена Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стена Сергей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стена Иван Иванович

Мать: Стена Тамара Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна