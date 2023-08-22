Калинин Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинин Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса

Мать ребёнка: Матрёна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калинин Евгений

Мать ребёнка: Матрёна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калинин Виктор

Мать ребёнка: Матрёна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрёна

Работа или профессия
Неизвестно
работал на станции