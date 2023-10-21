Ярославцева Иринья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.10.1896
Сын: Ярославцев Егор Матвеевич
Отец ребёнка: Ярославцев Матвей Андреевич
Паршино, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ярославцев Василий Матвеевич
Отец ребёнка: Ярославцев Матвей Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ярославцев Иван Матвеевич
Отец ребёнка: Ярославцев Матвей Андреевич
Смерть
Неизвестно