Ярославцева Иринья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярославцева Иринья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.10.1896

Сын: Ярославцев Егор Матвеевич

Отец ребёнка: Ярославцев Матвей Андреевич

Паршино, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ярославцев Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Ярославцев Матвей Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ярославцев Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Ярославцев Матвей Андреевич

Смерть
Неизвестно
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