Милицкий Тихон Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.10.1904
Дочь: Милицкая Варвара Тихоновна
Мать ребёнка: Милицкая (Чебоксарова) Анастасия Матвеевна
Рождение ребёнка
12.07.1907
Сын: Милицкий Матвей Тихонович
Мать ребёнка: Милицкая (Чебоксарова) Анастасия Матвеевна
Смерть
Неизвестно