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Милицкий Тихон Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Милицкая (Чебоксарова) Анастасия Матвеевна

Рождение ребёнка
29.10.1904

Дочь: Милицкая Варвара Тихоновна

Мать ребёнка: Милицкая (Чебоксарова) Анастасия Матвеевна

Рождение ребёнка
12.07.1907

Сын: Милицкий Матвей Тихонович

Мать ребёнка: Милицкая (Чебоксарова) Анастасия Матвеевна

Смерть
Неизвестно

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