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Петров Григорий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: Петров Степан Васильевич

Мать: Петрова Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Ирина Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1749

Дочь: (Петрова) Марфа Григорьевна

Мать ребёнка: Петрова Ирина Григорьевна

Рождение ребёнка
1752

Сын: Петров Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Петрова Ирина Григорьевна

Рождение ребёнка
1759

Сын: Петров Иосиф Григорьевич

Мать ребёнка: Петрова Ирина Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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