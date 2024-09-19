Петров Григорий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1724
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: Петров Степан Васильевич
Мать: Петрова Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1749
Дочь: (Петрова) Марфа Григорьевна
Мать ребёнка: Петрова Ирина Григорьевна
Рождение ребёнка
1752
Сын: Петров Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Петрова Ирина Григорьевна
Рождение ребёнка
1759
Мать ребёнка: Петрова Ирина Григорьевна
Смерть
Неизвестно