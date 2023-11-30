Безгодова (Вологина) Евдокия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безгодова (Вологина) Евдокия Васильева

Место рождения

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
19.01.1904

Муж: Безгодов Андрей Романов

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
ГАКО (Курган). 235.3.1733 МК Камышевское 1904 Лл. 60 об. – 61 Б33. 19 января Д.Ожогиной кр. Андрей Романов Безгодов, православный, первым браком, 24 года и той же деревни кр.дочь девица Евдокия Василь... Показать все
Рождение ребёнка
04.01.1905

Дочь: Безгодова Нина Андреева

Отец ребёнка: Безгодов Андрей Романов

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
ГАКО (Курган). 235.3.1879 МК Камышевское 1905 Лл. 2 об. – 3 Р2. 04 (06) января. Нина Шатровской волости деревни Ожогиной крестьянин Андрей Романов Безгодов и законная жена его Евдокия Васильева, оба п... Показать все
Рождение ребёнка
13.09.1907

Дочь: Безгодова Надежда Андреева

Отец ребёнка: Безгодов Андрей Романов

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
ГАКО (Курган). 235.3.2186 МК Камышевское 1907 Лл. 45 об. – 46 Р77. 13 (14) сентября. Надежда Д.Ожогиной кр. Андрей Романов Безгодов и зже Евдокия Васильева, оба правосл. В: с.Камышевского кр. Иоанн Ма... Показать все
Рождение ребёнка
08.05.1909

Дочь: Безгодова Ефросиния Андреева

Отец ребёнка: Безгодов Андрей Романов

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
ГАКО (Курган). 235.3.2519 МК Камышевское 1909 Лл. 24 об. – 25 Р46. 08 (10) мая. Евфросиния Д.Ожогиной кр. Андрей Романов Безгодов и зже Евдокия Васильева, оба правосл. В: д.Ожогиной кр. Иосиф Васильев... Показать все
Рождение ребёнка
17.11.1913

Дочь: Безгодова Екатерина Андреева

Отец ребёнка: Безгодов Андрей Романов

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
ГАКО (Курган). 235.3.3396 МК Камышевское 1914 Лл. 57 об. – 58 Р96. 17 (19) ноября. Екатерина Шатровской волости деревни Ожогиной крестьянин Андрей Романов Безгодов и законная жена его Евдокия Василье... Показать все
Рождение ребёнка
29.04.1924

Сын: Безгодов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Безгодов Андрей Романов

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
ГАКО (Курган). Р-2532.3.652 ЗАГС Шатрово рождения 1924 Лл. 239 – 239 об. Р255. 29.04.1924 Безгодов Иван Андреевич с.Ожогино Шатровского района Отец Безгодов Андрей Романович, 43 года Мать Безгодова Е... Показать все
Смерть
Неизвестно
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