Звегинцова (Горюшкина) Анастасия Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Звегинцова (Горюшкина) Анастасия Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.11.1902

Муж: Звегинцов Михаил Стефанович

Рождение ребёнка
30.08.1903

Дочь: Наталия Михайловна

Отец ребёнка: Звегинцов Михаил Стефанович

Рождение ребёнка
27.08.1905

Дочь: Параскева Михайловна

Отец ребёнка: Звегинцов Михаил Стефанович

Рождение ребёнка
05.03.1908

Сын: Звегинцов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Звегинцов Михаил Стефанович

Рождение ребёнка
17.09.1910

Дочь: Фекла Михайловна

Отец ребёнка: Звегинцов Михаил Стефанович

Рождение ребёнка
04.02.1914

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Звегинцов Михаил Стефанович

Смерть
Неизвестно
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