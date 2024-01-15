Звегинцова (Горюшкина) Анастасия Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.11.1902
Рождение ребёнка
30.08.1903
Дочь: Наталия Михайловна
Отец ребёнка: Звегинцов Михаил Стефанович
Рождение ребёнка
27.08.1905
Дочь: Параскева Михайловна
Отец ребёнка: Звегинцов Михаил Стефанович
Рождение ребёнка
05.03.1908
Сын: Звегинцов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Звегинцов Михаил Стефанович
Рождение ребёнка
17.09.1910
Дочь: Фекла Михайловна
Отец ребёнка: Звегинцов Михаил Стефанович
Рождение ребёнка
04.02.1914
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Звегинцов Михаил Стефанович
Смерть
Неизвестно