Игнатовичь (Пицилевичь) Мальвина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатовичь (Пицилевичь) Мальвина

Место рождения

Пустыня, Robežnieku pagasts, Krāslavas novads

Дата рождения

1872

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Пицилевичь Антон

Мать: Пицилевичь Кристина Ādama m.

Пустыня, Robežnieku pagasts, Krāslavas novads
Рождение ребёнка
08.12.1887

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Игнатович Цыприян

Пустыня, Robežnieku pagasts, Krāslavas novads
Рождение ребёнка
29.09.1890

Сын: Игнатовичь Михаил

Отец ребёнка: Игнатович Цыприян

Пустыня, Robežnieku pagasts, Krāslavas novads
Рождение ребёнка
09.04.1893

Дочь: Анеля

Отец ребёнка: Игнатович Цыприян

Пустыня, Robežnieku pagasts, Krāslavas novads
Рождение ребёнка
20.09.1894

Сын: Игнатович Матеуш

Отец ребёнка: Игнатович Цыприян

Пустыня, Robežnieku pagasts, Krāslavas novads
Рождение ребёнка
28.11.1895

Сын: Игнатович Антон

Отец ребёнка: Игнатович Цыприян

Semoški
Рождение ребёнка
15.03.1898

Дочь: Анеля

Отец ребёнка: Игнатович Цыприян

Semoški
Рождение ребёнка
25.09.1900

Дочь: Элена

Отец ребёнка: Игнатович Цыприян

Semoški
Рождение ребёнка
18.05.1904

Сын: Игнатович Феликс

Отец ребёнка: Игнатович Цыприян

Semoški
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Antoņina

Отец ребёнка: Игнатович Цыприян

Пустыня, Robežnieku pagasts, Krāslavas novads
Работа или профессия
Неизвестно
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