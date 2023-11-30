Игнатовичь (Пицилевичь) Мальвина
Место рождения
Дата рождения1872
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Пицилевичь Антон
Рождение ребёнка
08.12.1887
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Игнатович Цыприян
Рождение ребёнка
29.09.1890
Сын: Игнатовичь Михаил
Отец ребёнка: Игнатович Цыприян
Рождение ребёнка
09.04.1893
Дочь: Анеля
Отец ребёнка: Игнатович Цыприян
Рождение ребёнка
20.09.1894
Сын: Игнатович Матеуш
Отец ребёнка: Игнатович Цыприян
Рождение ребёнка
28.11.1895
Сын: Игнатович Антон
Отец ребёнка: Игнатович Цыприян
Semoški
Рождение ребёнка
15.03.1898
Дочь: Анеля
Отец ребёнка: Игнатович Цыприян
Semoški
Рождение ребёнка
25.09.1900
Дочь: Элена
Отец ребёнка: Игнатович Цыприян
Semoški
Рождение ребёнка
18.05.1904
Сын: Игнатович Феликс
Отец ребёнка: Игнатович Цыприян
Semoški
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Antoņina
Отец ребёнка: Игнатович Цыприян
Работа или профессия
Неизвестно