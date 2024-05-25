Пупкус (Полякова) Анастасия Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1917
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1917
Рождение ребёнка
07.03.1938
Дочь: Пупкус Ядя -
Отец ребёнка: Пупкус Доминик Антонович
Бракосочетание
21.03.1938
Рождение ребёнка
10.11.1941
Дочь: Пупкус Валентина Доминиковна
Отец ребёнка: Пупкус Доминик Антонович
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Пупкус Тамара Доминиковна
Отец ребёнка: Пупкус Доминик Антонович
Рождение ребёнка
04.12.1948
Дочь: Пупкус Нина Доминиковна
Отец ребёнка: Пупкус Доминик Антонович
Рождение ребёнка
27.01.1952
Дочь: Пупкус Ольга Доминиковна
Отец ребёнка: Пупкус Доминик Антонович
Рождение ребёнка
25.03.1954
Дочь: Пупкус Галина Доминиковна
Отец ребёнка: Пупкус Доминик Антонович
Смерть
Неизвестно