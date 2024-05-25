Пупкус (Полякова) Анастасия Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пупкус (Полякова) Анастасия Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1917

Отец: Поляков Константин Карпович

Мать: Полякова Евфимия (Ефимия, Афимия) Архиповна

Рождение ребёнка
07.03.1938

Дочь: Пупкус Ядя -

Отец ребёнка: Пупкус Доминик Антонович

Бракосочетание
21.03.1938

Муж: Пупкус Доминик Антонович

Рождение ребёнка
10.11.1941

Дочь: Пупкус Валентина Доминиковна

Отец ребёнка: Пупкус Доминик Антонович

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Пупкус Тамара Доминиковна

Отец ребёнка: Пупкус Доминик Антонович

Рождение ребёнка
04.12.1948

Дочь: Пупкус Нина Доминиковна

Отец ребёнка: Пупкус Доминик Антонович

Рождение ребёнка
27.01.1952

Дочь: Пупкус Ольга Доминиковна

Отец ребёнка: Пупкус Доминик Антонович

Рождение ребёнка
25.03.1954

Дочь: Пупкус Галина Доминиковна

Отец ребёнка: Пупкус Доминик Антонович

Смерть
Неизвестно

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