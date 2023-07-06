Луговнин Илья Филиппов
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.07.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1914
Отец: Луговнин Филипп Иванович
Мать: Матрона Федорова
Призыв на военную службу
02.08.1941
Верхний Услон, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Воинское звание рядовой Воинская часть склад 422 https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero98210359/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26last_name%3D%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D... Показать все
Смерть
Неизвестно