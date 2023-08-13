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Валеева Аниса Хуснулловна
Валеева Аниса Хуснулловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Самигуллин Хуснулла Хисматуллович
1938 г.р.
Мать
Самигуллина Фарида Гизатулловна
1943 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Самигуллин Хуснулла Хисматуллович
Мать:
Самигуллина Фарида Гизатулловна
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