Толстоухова Фалькина Харитинья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстоухова Фалькина Харитинья Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сырова Зинаида Федоровна

Отец ребёнка: Толстоухов Федор Кононович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Толстоухова Желтышева Клавдия Федоровна

Отец ребёнка: Толстоухов Федор Кононович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толстоухов Федор Кононович

Смерть
Неизвестно