Аюпова (Сафиуллина) Рахима Сафиулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аюпова (Сафиуллина) Рахима Сафиулловна

Место рождения

д.Черки-Ишмяково Буинского р-на

Дата рождения

27.11.1914

Дата смерти

14.10.1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1932 г.р.
1935 г.р.
1937 г.р.
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Добавил:

АЛ
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Место
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Рождение
27.11.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Черки-Ишмяково Буинского р-на
Рождение ребёнка
19.02.1932

Сын: Аюпов Фагим Шайхиевич

Отец ребёнка: Аюпов Шайхи Юсупович

д.Черки-Ишмяково Буинского р-на
Рождение ребёнка
03.02.1935

Сын: Аюпов Шаукат Шайхиевич

Отец ребёнка: Аюпов Шайхи Юсупович

д.Черки-Ишмяково Буинского р-на
Рождение ребёнка
01.01.1937

Сын: Аюпов Ринат Шайхиевич

Отец ребёнка: Аюпов Шайхи Юсупович

д.Черки-Кильдуразы Буинского р-на
Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аюпов Шайхи Юсупович

Рождение ребёнка
15.04.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аюпов Шайхи Юсупович

д.Черки-Кильдуразы Буинского р-на
Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аюпов Шайхи Юсупович

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аюпов Шайхи Юсупович

Рождение ребёнка
27.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аюпов Шайхи Юсупович

д.Черки-Кильдуразы Буинского р-на
Смерть
14.10.1980
д.Черки-Кильдуразы Буинского р-на
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