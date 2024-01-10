Аюпова (Сафиуллина) Рахима Сафиулловна
Место рожденияд.Черки-Ишмяково Буинского р-на
Дата рождения27.11.1914
Дата смерти14.10.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Черки-Ишмяково Буинского р-на
Рождение ребёнка
19.02.1932
Отец ребёнка: Аюпов Шайхи Юсупович
д.Черки-Ишмяково Буинского р-на
Рождение ребёнка
03.02.1935
Отец ребёнка: Аюпов Шайхи Юсупович
д.Черки-Ишмяково Буинского р-на
Рождение ребёнка
01.01.1937
Отец ребёнка: Аюпов Шайхи Юсупович
д.Черки-Кильдуразы Буинского р-на
Рождение ребёнка
1939
Рождение ребёнка
15.04.1942
д.Черки-Кильдуразы Буинского р-на
Рождение ребёнка
1948
Рождение ребёнка
1950
Рождение ребёнка
27.03.1954
д.Черки-Кильдуразы Буинского р-на
Смерть
14.10.1980
д.Черки-Кильдуразы Буинского р-на