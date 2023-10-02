Матвеева Евгения Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.04.1916
Дочь: Акилина Корнилиевна
Отец ребёнка: Матвеев Корнилий Иванович
Рождение ребёнка
29.04.1917
Сын: Матвеев Афанасий Корнилиевич
Отец ребёнка: Матвеев Корнилий Иванович
Рождение ребёнка
26.08.1918
Сын: Матвеев Александр Корнилиевич
Отец ребёнка: Матвеев Корнилий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно