Матвеева Евгения Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатвеева Евгения Федоровна

Матвеева Евгения Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.04.1916

Дочь: Акилина Корнилиевна

Отец ребёнка: Матвеев Корнилий Иванович

Рождение ребёнка
29.04.1917

Сын: Матвеев Афанасий Корнилиевич

Отец ребёнка: Матвеев Корнилий Иванович

Рождение ребёнка
26.08.1918

Сын: Матвеев Александр Корнилиевич

Отец ребёнка: Матвеев Корнилий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвеев Корнилий Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close