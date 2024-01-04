Таракина (Коткова) Прасковья Петрова
Место рождения
Дата рождения17.10.1839
Дата смерти15.12.1897
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1839
Отец: Котков Петр
Мать: Коткова Афимья Филипова
Рождение ребёнка
07.12.1859
Сын: Котков Евгений
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
20.02.1861
Муж: Таракин Илья
Рождение ребёнка
05.11.1861
Дочь: Чувашева Матрена Ильина
Отец ребёнка: Таракин Илья
Рождение ребёнка
01.11.1869
Дочь: Анастасия Ильинична
Отец ребёнка: Таракин Илья
Рождение ребёнка
08.05.1872
Дочь: Гликерья Ильинична
Отец ребёнка: Таракин Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Таракин Евгений (Евлампий) Ильин
Отец ребёнка: Таракин Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горшенина Александра Ильина
Отец ребёнка: Таракин Илья
Смерть
15.12.1897
Причина смерти: Отъ порока сердца