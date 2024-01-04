Таракина (Коткова) Прасковья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТаракина (Коткова) Прасковья Петрова

Таракина (Коткова) Прасковья Петрова

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

17.10.1839

Дата смерти

15.12.1897

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1839

Отец: Котков Петр

Мать: Коткова Афимья Филипова

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.12.1859

Сын: Котков Евгений

Отец ребёнка: не указан

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
20.02.1861

Муж: Таракин Илья

Рождение ребёнка
05.11.1861

Дочь: Чувашева Матрена Ильина

Отец ребёнка: Таракин Илья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.11.1869

Дочь: Анастасия Ильинична

Отец ребёнка: Таракин Илья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.05.1872

Дочь: Гликерья Ильинична

Отец ребёнка: Таракин Илья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Таракин Евгений (Евлампий) Ильин

Отец ребёнка: Таракин Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горшенина Александра Ильина

Отец ребёнка: Таракин Илья

Смерть
15.12.1897
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ порока сердца
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close