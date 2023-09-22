Худякова (...) Матрёна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХудякова (...) Матрёна Ивановна

Худякова (...) Матрёна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Худякова Екатерина Гавриловна

Отец ребёнка: Худяков Гаврила Васильевич

Рождение ребёнка
31.07.1830 ст.

Дочь: Худякова Евдокия Гавриловна

Отец ребёнка: Худяков Гаврила Васильевич

Дмитров, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Худякова Марья Гавриловна

Отец ребёнка: Худяков Гаврила Васильевич

Дмитров, Дмитровский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Худяков Гаврила Васильевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close