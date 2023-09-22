Худякова (...) Матрёна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Худякова Екатерина Гавриловна
Отец ребёнка: Худяков Гаврила Васильевич
Рождение ребёнка
31.07.1830 ст.
Дочь: Худякова Евдокия Гавриловна
Отец ребёнка: Худяков Гаврила Васильевич
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Худякова Марья Гавриловна
Отец ребёнка: Худяков Гаврила Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно