Гаркуша (Тимошенко) Александра Даниловна (Тимофеевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаркуша (Тимошенко) Александра Даниловна (Тимофеевна)

Место рождения

Шабалинов, Чернігівська область

Дата рождения

1843

Дата смерти

17.11.1916

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Шабалинов, Чернігівська область
Бракосочетание
18.01.1862

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.10.1862

Дочь: Гаркуша Прасковья Никифоровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Шабалинов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.11.1864

Дочь: Гаркуша Екатерина Никифоровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Шабалинов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Гаркуша Анастасия Никифоровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Шабалинов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Гаркуша Даниил Никифорович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Шабалинов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.12.1875

Сын: Гаркуша Наум Никифорович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Шабалинов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.07.1879

Сын: Гаркуша Андрей Никифорович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Шабалинов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.01.1881

Сын: Гаркуша Георгий Никифорович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Шабалинов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.10.1883

Сын: Гаркуша Яков Никифорович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Шабалинов, Чернігівська область
Смерть
17.11.1916
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