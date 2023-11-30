Гаркуша (Тимошенко) Александра Даниловна (Тимофеевна)
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смерти17.11.1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.01.1862
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.10.1862
Дочь: Гаркуша Прасковья Никифоровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.11.1864
Дочь: Гаркуша Екатерина Никифоровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Гаркуша Анастасия Никифоровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1869
Сын: Гаркуша Даниил Никифорович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.12.1875
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.07.1879
Сын: Гаркуша Андрей Никифорович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.01.1881
Сын: Гаркуша Георгий Никифорович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.10.1883
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
17.11.1916