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Василий Лукианов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1707

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1660 г.р.

Мать

1675 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: Лукиан Михайлов

Мать: Мавра Кондратьева

Смерть
Неизвестно