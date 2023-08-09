Пушкарева (Тукмачева) Васса Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пушкарева (Тукмачева) Васса Егорова

Место рождения

Ключь Гремиха, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Ключь Гремиха, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
07.10.1851

Сын: Тукмачев Яков Спиридонов

Отец ребёнка: Тукмачев Спиридон Яковлев

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно