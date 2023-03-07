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Шеншин Сила Фёдорович

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Место рождения

Круглое, Каширский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1776 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776 ст.

Отец: Шеншин Фёдор Селиверстович

Мать: Дарья Фёдоровна

Круглое, Каширский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1802 ст.

Сын: Шеншин Макар Силаевич

Мать ребёнка: Кудинова Домна Андреевна

Круглое, Каширский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шеншин Дмитрий Силаевич

Мать ребёнка: Кудинова Домна Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудинова Домна Андреевна

Смерть
Неизвестно
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