Шеншин Сила Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1776 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776 ст.
Отец: Шеншин Фёдор Селиверстович
Мать: Дарья Фёдоровна
Рождение ребёнка
1802 ст.
Мать ребёнка: Кудинова Домна Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кудинова Домна Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кудинова Домна Андреевна
Смерть
Неизвестно