Сорокина (Иванова?) Матрона Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСорокина (Иванова?) Матрона Карповна

Сорокина (Иванова?) Матрона Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1782

Дата смерти

12.07.1866

Пол

Женский

Отец

Около 1720 г.р.

Мать

Около 1748 г.р.

Муж

1785 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782

Отец: Иванов Карп

Мать: Иванова Мария Петрова

Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Сорокин Аврамий Иванов

Отец ребёнка: Сорокин Иван Стефанов

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Сорокин Павел Иванович

Отец ребёнка: Сорокин Иван Стефанов

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Иван Стефанов

Смерть
12.07.1866
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Вдова, солдатская жена, от удушья, 80 лет
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close