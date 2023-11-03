Сорокина (Иванова?) Матрона Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1782
Дата смерти12.07.1866
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782
Отец: Иванов Карп
Мать: Иванова Мария Петрова
Рождение ребёнка
Около 1818
Отец ребёнка: Сорокин Иван Стефанов
Рождение ребёнка
Около 1832
Отец ребёнка: Сорокин Иван Стефанов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.07.1866
Вдова, солдатская жена, от удушья, 80 лет