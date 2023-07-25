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Солдатова Галина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1914 г.р.

Дети

Не указаны

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Рождение
Неизвестно

Отец: Солдатов Павел Яковлевич

Мать: Солдатова Ульяна Павловна