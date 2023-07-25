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Солдатова Галина Павловна
Солдатова Галина Павловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Солдатов Павел Яковлевич
1909 г.р.
Мать
Солдатова Ульяна Павловна
1914 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Солдатов Павел Яковлевич
Мать:
Солдатова Ульяна Павловна
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