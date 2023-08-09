Провалова Агафья Федоровна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1786
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Вычислено 1786
Отец: не указан
Мать: не указана
РС 1850 возраст 64 года
Рождение ребёнка
Вычислено 1813
Сын: Провалов Никита Федорович
Отец ребёнка: Провалов Феодор Максимович
Рождение ребёнка
Вычислено 1822
Дочь: Провалова Алена Федоровна
Отец ребёнка: Провалов Феодор Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1850