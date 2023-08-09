Провалова Агафья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Провалова Агафья Федоровна

Место рождения

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Вычислено 1786

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1773 г.р.

Дети

Добавил:

АП
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
РС 1850 возраст 64 года
Рождение ребёнка
Вычислено 1813

Сын: Провалов Никита Федорович

Отец ребёнка: Провалов Феодор Максимович

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1822

Дочь: Провалова Алена Федоровна

Отец ребёнка: Провалов Феодор Максимович

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Провалов Феодор Максимович

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1850
Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область