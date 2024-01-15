Вересов Дмитрий Александрович
Место рожденияВологодская губ., Вологодский уезд, Боровецкая волость, д. Кощеево
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Вологодская губ., Вологодский уезд, Боровецкая волость, д. Кощеево
Рождение ребёнка
1866
Сын: Вересов Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Вересова Анна Дмитриевна
Вологодская губ., Вологодский уезд, Боровецкая вол., д. Кощеево
Рождение ребёнка
1866
Сын: Вересов Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Вересова Анна Дмитриевна
Вологодская губ., Вологодский уезд, Боровецкая волость, д. Кощеево
Рождение ребёнка
1871
Сын: Вересов Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Вересова Анна Дмитриевна
Вологодская губ., Вологодский уезд, Боровецкая вол., д. Кощеево
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Чеперегина Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Вересова Анна Дмитриевна
Вологодская губ., Вологодский уезд, Боровецкая вол., д. Кощеево
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Зонтова Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Вересова Анна Дмитриевна
д. Кощеево, Боровецкой волости, Вологодского уезда, Вологодской губернии
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Вересова Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Вересова Анна Дмитриевна
Вологодская губ., Вологодский уезд, Боровецкая вол., д. Кощеево
Смерть
Неизвестно
Вологодская губ., Вологодский уезд, Боровецкая волость, д. Кощеево