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Вересов Дмитрий Александрович

Место рождения

Вологодская губ., Вологодский уезд, Боровецкая волость, д. Кощеево

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологодская губ., Вологодский уезд, Боровецкая волость, д. Кощеево
Рождение ребёнка
1866

Сын: Вересов Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Вересова Анна Дмитриевна

Вологодская губ., Вологодский уезд, Боровецкая вол., д. Кощеево
Рождение ребёнка
1866

Сын: Вересов Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Вересова Анна Дмитриевна

Вологодская губ., Вологодский уезд, Боровецкая волость, д. Кощеево
Рождение ребёнка
1871

Сын: Вересов Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Вересова Анна Дмитриевна

Вологодская губ., Вологодский уезд, Боровецкая вол., д. Кощеево
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Чеперегина Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Вересова Анна Дмитриевна

Вологодская губ., Вологодский уезд, Боровецкая вол., д. Кощеево
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Зонтова Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Вересова Анна Дмитриевна

д. Кощеево, Боровецкой волости, Вологодского уезда, Вологодской губернии
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Вересова Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Вересова Анна Дмитриевна

Вологодская губ., Вологодский уезд, Боровецкая вол., д. Кощеево
Смерть
Неизвестно
Вологодская губ., Вологодский уезд, Боровецкая волость, д. Кощеево
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