Саранина (Дёмина) Раиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саранина (Дёмина) Раиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1945 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.12.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саранин Владимир Леонидович

Юрла, Юрлинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саранин Владимир Леонидович

Смерть
Неизвестно
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