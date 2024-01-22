Саранина (Дёмина) Раиса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.12.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Саранин Владимир Леонидович
Юрла, Юрлинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно