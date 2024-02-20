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Филиппенко Андрей Петрович

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка

Дата рождения

1897

Дата смерти

05.02.1899

Пол

Мужской

Отец

Около 1873 г.р.

Мать

Около 1873 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Филиппенко Петр Иванович

Мать: Юрченко Дарья Петровна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Смерть
05.02.1899
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
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