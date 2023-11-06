Слабин ???
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поля
Мать ребёнка: Александра Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Троля
Мать ребёнка: Александра Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Андреевна
Смерть
Неизвестно