Камалягин Александр Федорович
Место рожденияВологда
Дата рождения14.08.1907
Дата смерти04.08.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1907
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.10.1949
Сын: Камалягин Александр Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Смерть
04.08.1975
Самара, Самара, Самарская область