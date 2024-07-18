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Камалягин Александр Федорович

Место рождения

Вологда

Дата рождения

14.08.1907

Дата смерти

04.08.1975

Пол

Мужской

Отец

1881 г.р.

Мать

1890 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1907

Отец: Камалягин Федор Андреевич

Мать: Камалягина (Ватагина) Мария Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.10.1949

Сын: Камалягин Александр Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Смерть
04.08.1975
Самара, Самара, Самарская область

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