Грачев Лаврентий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Никах
До 1830 ст.
Жена: не указана
Екатериновка, Уинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грачев Дмитрий Лаврентьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно