Сергиева Анна Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергиева Анна Герасимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Сергиев Никита Савельевич

Отец ребёнка: Сергиев Савелий Прокопьевич

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Давыдова Параскева Савельевна

Отец ребёнка: Сергиев Савелий Прокопьевич

Попово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Сергиев Гаврил Савельевич

Отец ребёнка: Сергиев Савелий Прокопьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергиев Савелий Прокопьевич

Смерть
Неизвестно
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