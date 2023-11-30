Тихонова (Храмцова) Агния Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонова (Храмцова) Агния Ивановна

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Место рождения

Дмитриевка, Бурабайский район, Акмолинская область

Дата рождения

23.01.1910 ст.

Дата смерти

Около 1993

Пол

Женский

Отец

Около 1883 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1910 ст.

Отец: Храмцов Иван Козьминович

Мать: Храмцова Мелания Георгиевна

Дмитриевка, Бурабайский район, Акмолинская область
Крещение
24.01.1910 ст.
Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область
Приход Михаило-Архангельской церкви
Бракосочетание
09.09.1950

Муж: не указан

Москва, город федерального значения Москва
Бюро ЗАГС Куйбышевского района Управления МВД по Московской области
Награда
06.04.1985
Кем награждён(a): приказом министра обороны СССР от 06-04-1985 Наименование награды: орден отечественной войны 2 степени орден номер 4556773
Смерть
Около 1993
Одесса, Одеська область
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