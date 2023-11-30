Тихонова (Храмцова) Агния Ивановна
Место рождения
Дата рождения23.01.1910 ст.
Дата смертиОколо 1993
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1910 ст.
Крещение
24.01.1910 ст.
Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область
Приход Михаило-Архангельской церкви
Бракосочетание
09.09.1950
Муж: не указан
Москва, город федерального значения Москва
Бюро ЗАГС Куйбышевского района Управления МВД по Московской области
Награда
06.04.1985
Кем награждён(a): приказом министра обороны СССР от 06-04-1985 Наименование награды: орден отечественной войны 2 степени орден номер 4556773
Смерть
Около 1993
Одесса, Одеська область