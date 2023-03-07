Потехин Алексей Антипович
Место рождения
Дата рождения13.07.1829
Дата смерти29.10.1908
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1829
Место жительства
С 1846 по 1849
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Место жительства
С 1880 по 1908
Смерть
29.10.1908