Потехин Алексей Антипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потехин Алексей Антипович

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Место рождения

Кинешма, Кинешма, Ивановская область

Дата рождения

13.07.1829

Дата смерти

29.10.1908

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Место жительства
С 1829
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Место жительства
С 1846 по 1849
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Место жительства
С 1880 по 1908
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
29.10.1908
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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