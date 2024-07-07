Глоба Александра Дорофеевна/Ивановна
Место рожденияРоссия Таврическая губ. Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с. Верхняя Белозерка
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия Таврическая губ. Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с. Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
28.01.1846
Сын: Глоба Иван Матвеевич
Отец ребёнка: Глоба Матвей Евдокимович
Россия Таврическая губ., Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с. Верхняя Белозерка
Смерть
Неизвестно