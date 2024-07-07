Глоба Александра Дорофеевна/Ивановна 1825 — найти родственников по фамилии на Familio
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Глоба Александра Дорофеевна/Ивановна

Место рождения

Россия Таврическая губ. Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с. Верхняя Белозерка

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Таврическая губ. Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с. Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
28.01.1846

Сын: Глоба Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Глоба Матвей Евдокимович

Россия Таврическая губ., Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с. Верхняя Белозерка
Смерть
Неизвестно

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