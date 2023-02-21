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Клыков Платон Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Сын: Клыков Абрам Платонович

Мать ребёнка: Клыкова Анисья Григорьевна

Рождение ребёнка
10.06.1874

Сын: Клыков Михаил Платонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.07.1874

Сын: Клыков Михаил Платонович

Мать ребёнка: Клыкова Анисья Григорьевна

Лобовка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клыкова Федосья Платоновна

Мать ребёнка: Клыкова Анисья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клыков Емельян Платонович

Мать ребёнка: Клыкова Анисья Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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