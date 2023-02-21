Клыков Платон Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Мать ребёнка: Клыкова Анисья Григорьевна
Рождение ребёнка
10.06.1874
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.07.1874
Мать ребёнка: Клыкова Анисья Григорьевна
Лобовка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клыкова Федосья Платоновна
Мать ребёнка: Клыкова Анисья Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клыков Емельян Платонович
Мать ребёнка: Клыкова Анисья Григорьевна
Смерть
Неизвестно