Ваганова Федосья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ваганова Федосья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1937

Сын: Матюшкин Владимир Иванович

Отец ребёнка: Матюшкин Иван Акимович

Рождение ребёнка
1941

Сын: Матюшкин Петр Иванович

Отец ребёнка: Матюшкин Иван Акимович

Рождение ребёнка
1944

Сын: Матюшкин Филипп Иванович

Отец ребёнка: Матюшкин Иван Акимович

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Матюшкина Зоя Ивановна

Отец ребёнка: Матюшкин Иван Акимович

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Кулишкина Раиса Ивановна

Отец ребёнка: Матюшкин Иван Акимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матюшкин Иван Акимович

Смерть
Неизвестно