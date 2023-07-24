Ваганова Федосья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1937
Сын: Матюшкин Владимир Иванович
Отец ребёнка: Матюшкин Иван Акимович
Рождение ребёнка
1941
Отец ребёнка: Матюшкин Иван Акимович
Рождение ребёнка
1944
Отец ребёнка: Матюшкин Иван Акимович
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Матюшкина Зоя Ивановна
Отец ребёнка: Матюшкин Иван Акимович
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Кулишкина Раиса Ивановна
Отец ребёнка: Матюшкин Иван Акимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно