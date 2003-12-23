Холодилов Анатолий Дмитриевич
Место рожденияд. Быньги, Невьянский р-н, Свердловская обл.
Дата рождения12.09.1929
Дата смертиОколо 23.12.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1929
д. Быньги, Невьянский р-н, Свердловская обл.
Рождение ребёнка
01.10.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Холодилова Нина Александровна
Рождение ребёнка
02.05.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Холодилова Нина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 23.12.2003
Похороны
Неизвестно
Пашинское кладбище