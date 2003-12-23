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Холодилов Анатолий Дмитриевич

Место рождения

д. Быньги, Невьянский р-н, Свердловская обл.

Дата рождения

12.09.1929

Дата смерти

Около 23.12.2003

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

1904 г.р.

Жена

1932 г.р.

Дети

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Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1929

Отец: Холодилов Дмитрий Андреевич

Мать: Холодилова Евдокия Ивановна

д. Быньги, Невьянский р-н, Свердловская обл.
Рождение ребёнка
01.10.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Холодилова Нина Александровна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
02.05.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Холодилова Нина Александровна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Холодилова Нина Александровна

Смерть
Около 23.12.2003
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Похороны
Неизвестно
Пашинское кладбище
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