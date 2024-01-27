Семенов Александр Тимофеевич
Место рожденияд. Наумовское Курбская волость
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Наумовское Курбская волость
Рождение ребёнка
1870
Сын: Семенов Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Семенова Марья Васильевна
д. Наумовское Курбская волость
Рождение ребёнка
1880
Сын: Семенов Василий Александрович
Мать ребёнка: Семенова Марья Васильевна
д. Наумовское Курбская волость
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Анна Александровна
Мать ребёнка: не указана
д. Наумовское Курбская волость
Рождение ребёнка
1889
Сын: Семенов Николай Александрович
Мать ребёнка: Семенова Марья Васильевна
д. Наумовское Курбская волость
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно