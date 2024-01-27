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Семенов Александр Тимофеевич

Место рождения

д. Наумовское Курбская волость

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Наумовское Курбская волость
Рождение ребёнка
1870

Сын: Семенов Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Семенова Марья Васильевна

д. Наумовское Курбская волость
Рождение ребёнка
1880

Сын: Семенов Василий Александрович

Мать ребёнка: Семенова Марья Васильевна

д. Наумовское Курбская волость
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Анна Александровна

Мать ребёнка: не указана

д. Наумовское Курбская волость
Рождение ребёнка
1889

Сын: Семенов Николай Александрович

Мать ребёнка: Семенова Марья Васильевна

д. Наумовское Курбская волость
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова Марья Васильевна

Смерть
Неизвестно
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