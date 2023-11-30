Козлов Иван Федоров
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смерти1847
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Козлов Федор Аггеев
30 лет в 1834, умер в 1847 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719)
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Козлова Акулина Иванова
Мать ребёнка: не указана
17 лет в 1850 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719)
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: не указана
13 лет в 1850 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719)
Смерть
1847
Умер в 1847 году 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719)