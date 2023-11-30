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Козлов Иван Федоров

Место рождения

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1804

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Козлов Федор Аггеев

Мать: Козлова Матрона Меркурьева

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
30 лет в 1834, умер в 1847 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719)
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Козлова Акулина Иванова

Мать ребёнка: не указана

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
17 лет в 1850 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719)
Рождение ребёнка
1837

Сын: Козлов Василий Иванов

Мать ребёнка: не указана

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
13 лет в 1850 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719)
Смерть
1847
Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Умер в 1847 году 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719)
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