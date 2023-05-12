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Женский
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Дети
Инна
Наталья
Добавил:
ТК
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Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Наталья
Отец ребёнка:
Валера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Инна
Отец ребёнка:
Валера
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