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Петухова Анастасия Юрьевна
Петухова Анастасия Юрьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.07.2007
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Новикова Марина Викторовна
1987 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.2007
Отец: не указан
Мать:
Новикова Марина Викторовна
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