Суровцов Александр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиДо 1916
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
С 1901
Псаломщик Троицкой Комельской церкви Грязовецкого уезда.
Бракосочетание
Около 1902
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Суровцова Лидия Александровна
Мать ребёнка: Суровцова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
20.09.1904 ст.
Дочь: Суровцова Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Суровцова Анна Васильевна
Родители: псаломщик Троицкой Комельской церкви Александр Дмитриев Суровцов и его жена Анна Васильева. Восприемник: диакона Борисо-Глебской Ельниковской церкви Грязовецкого уезда Михаила Викторова Горо... Показать все
Рождение ребёнка
1907
Сын: Суровцов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Суровцова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Суровцов Алексей Александрович
Мать ребёнка: Суровцова Анна Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
Псаломщик Иоанно-Богословской Новопогостинской церкви Грязовецкого уезда.
Смерть
До 1916