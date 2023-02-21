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Суровцов Александр Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

До 1916

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
С 1901
Троицкое, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Псаломщик Троицкой Комельской церкви Грязовецкого уезда.
Бракосочетание
Около 1902

Жена: Суровцова Анна Васильевна

Троицкое, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Суровцова Лидия Александровна

Мать ребёнка: Суровцова Анна Васильевна

Троицкое, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.09.1904 ст.

Дочь: Суровцова Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Суровцова Анна Васильевна

Троицкое, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Родители: псаломщик Троицкой Комельской церкви Александр Дмитриев Суровцов и его жена Анна Васильева. Восприемник: диакона Борисо-Глебской Ельниковской церкви Грязовецкого уезда Михаила Викторова Горо... Показать все
Рождение ребёнка
1907

Сын: Суровцов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Суровцова Анна Васильевна

Троицкое, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Суровцов Алексей Александрович

Мать ребёнка: Суровцова Анна Васильевна

Троицкое, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
Неизвестно
Иоанно-Богословский Новопогостинский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Псаломщик Иоанно-Богословской Новопогостинской церкви Грязовецкого уезда.
Смерть
До 1916
Иоанно-Богословский Новопогостинский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
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