Юрченко Антонина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрченко Антонина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.04.1967

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1989 г.р.
1990 г.р.
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Место
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Рождение
28.04.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.08.1989

Дочь: Попова Юлия Николаевна

Отец ребёнка: Попов Николай Николаевич

Рождение ребёнка
03.12.1990

Сын: Попов Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Попов Николай Николаевич

Рождение ребёнка
14.04.1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попов Николай Николаевич