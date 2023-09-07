Евгения
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хомутов Василий Матвеевич
Отец ребёнка: Хомутов Матвей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Хомутов Матвей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Хомутов Матвей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хомутова Марфа Матвеевна
Отец ребёнка: Хомутов Матвей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хомутова Мария Матвеевна
Отец ребёнка: Хомутов Матвей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Хомутов Матвей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хомутова Анастасия Матвеевна
Отец ребёнка: Хомутов Матвей
Смерть
Неизвестно