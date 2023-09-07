Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евгения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хомутов Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Хомутов Матвей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хомутов Лин Матвеевич

Отец ребёнка: Хомутов Матвей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хомутов Осип Матвеевич

Отец ребёнка: Хомутов Матвей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хомутова Марфа Матвеевна

Отец ребёнка: Хомутов Матвей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хомутова Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Хомутов Матвей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хомутов Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Хомутов Матвей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хомутова Анастасия Матвеевна

Отец ребёнка: Хомутов Матвей

Смерть
Неизвестно
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