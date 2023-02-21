Самойлова (Цыганова) Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Сын: Самойлов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Самойлов Алексей Никитич
Рождение ребёнка
15.06.1924
Сын: Самойлов Георгий Алексеевич
Отец ребёнка: Самойлов Алексей Никитич
Смерть
Неизвестно