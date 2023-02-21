Самойлова (Цыганова) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самойлова (Цыганова) Анастасия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Самойлов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Самойлов Алексей Никитич

Усть-Байка, Байкинская волость, Бирский уезд
Рождение ребёнка
15.06.1924

Сын: Самойлов Георгий Алексеевич

Отец ребёнка: Самойлов Алексей Никитич

Усть-Байка, Байкинская волость, Бирский уезд
Смерть
Неизвестно
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