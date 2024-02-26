Катерина Исаева (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катерина Исаева (Вна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1733

Дата смерти

1775

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1727 г.р.

Дети

Около 1750 г.р.
Около 1753 г.р.
Около 1757 г.р.
Около 1760 г.р.
Около 1762 г.р.

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефим Савинов (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Максим Ефимов (Ич)

Отец ребёнка: Ефим Савинов (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Ипат Ефимов (Ич)

Отец ребёнка: Ефим Савинов (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Никон Ефимов (Ич)

Отец ребёнка: Ефим Савинов (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Конан Ефимов (Ич)

Отец ребёнка: Ефим Савинов (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Василий Ефимов (Ич)

Отец ребёнка: Ефим Савинов (Ич)

Смерть
1775

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