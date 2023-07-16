Горелов Дмитрий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Горелова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1952
Сын: Горелов Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Горелова Анна Ивановна
Косолапово, Суворовский муниципальный район, Тульская область
д. Косолапово Песковатская волость Лихвинский уезд Калужская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горелова Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно