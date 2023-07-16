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Горелов Дмитрий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Горелов Николай Михайлович

Мать: Горелова Дарья Сергеевна

Рождение ребёнка
1845

Сын: Горелов Ефим Дмитриевич

Мать ребёнка: Горелова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1952

Сын: Горелов Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Горелова Анна Ивановна

Косолапово, Суворовский муниципальный район, Тульская область
д. Косолапово Песковатская волость Лихвинский уезд Калужская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горелова Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно