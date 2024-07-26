Борисенкова (Малахова) Нина Ивановна
Место рождения
Дата рождения03.08.1941
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1941
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Потемкина Валентина
Отец ребёнка: Борисенков Николай Александрович
Образование
15.06.1955
Клетино, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Свидетельство об окончании семилетней школы
Рождение ребёнка
28.01.1966
Сын: Борисенков Александр Николаевич
Отец ребёнка: Борисенков Николай Александрович
Бракосочетание
04.05.1966
Терпилово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Свадьбу сыграли 07.11.1964
Рождение ребёнка
17.02.1970
Сын: Борисенков Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Борисенков Николай Александрович
Ишутино, Мещовский муниципальный район, Калужская область