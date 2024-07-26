Борисенкова (Малахова) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисенкова (Малахова) Нина Ивановна

Место рождения

Щетиново, Мещовский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

03.08.1941

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1941

Отец: Малахов Иван Александрович

Мать: Малахова (Мосина) Ефросинья Дмитриевна

Щетиново, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисенков Николай Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Потемкина Валентина

Отец ребёнка: Борисенков Николай Александрович

Образование
15.06.1955
Клетино, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Свидетельство об окончании семилетней школы
Рождение ребёнка
28.01.1966

Сын: Борисенков Александр Николаевич

Отец ребёнка: Борисенков Николай Александрович

Бракосочетание
04.05.1966

Муж: Борисенков Николай Александрович

Терпилово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Свадьбу сыграли 07.11.1964
Рождение ребёнка
17.02.1970

Сын: Борисенков Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Борисенков Николай Александрович

Ишутино, Мещовский муниципальный район, Калужская область

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