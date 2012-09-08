Пушкина Ольга Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пушкина Ольга Владимировна

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Место рождения

Рудная Горка, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

23.03.1980

Дата смерти

08.09.2012

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1980

Отец: Пушкин Владимир Григорьевич

Мать: Пушкина Нина Ивановна

Рудная Горка, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
11.05.2000

Сын: Пушкин Андрей Станиславович

Отец ребёнка: Васильев Станислав Анатольевич

Бокситогорск, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
16.01.2002

Сын: Дранкин Константин Витальевич

Отец ребёнка: Дранкин Виталий

Смерть
08.09.2012
Неболчи, Любытинский муниципальный район, Новгородская область
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