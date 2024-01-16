(Жерихина) Христина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Жерихина) Христина Александровна

(Жерихина) Христина Александровна

Место рождения

д. Алексеево Бакшеевского сельского сообщества Пронинской волости Никольского уезда

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Жерихин Алексей Кондратьевич

Мать: Жерихина Параскева Михайловна

д. Алексеево Бакшеевского сельского сообщества Пронинской волости Никольского уезда
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Евгения

Отец ребёнка: ?

д. Алексеево Бакшеевского сельского сообщества Пронинской волости Никольского уезда
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close