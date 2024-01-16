(Жерихина) Христина Александровна
Место рожденияд. Алексеево Бакшеевского сельского сообщества Пронинской волости Никольского уезда
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
д. Алексеево Бакшеевского сельского сообщества Пронинской волости Никольского уезда
Рождение ребёнка
1913
д. Алексеево Бакшеевского сельского сообщества Пронинской волости Никольского уезда
Смерть
Неизвестно