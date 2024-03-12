Ледков Константин
Место рожденияАрхангельская обл., Ненецкий НО, Большеземельская тундра
Дата рождения29.05.1937
Дата смерти29.07.1974
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1937
Отец: Ледков Гаврил
Мать: Ледкова Елена
Архангельская обл., Ненецкий НО, Большеземельская тундра
Рождение ребёнка
24.06.1965
Рождение ребёнка
30.12.1966
Рождение ребёнка
22.09.1968
Образование
Неизвестно
Тельвиска, Муниципальный район Заполярный район, Ненецкий автономный округ
4 класса
Смерть
29.07.1974
Причина смерти: Тепловой удар
Похороны
Неизвестно