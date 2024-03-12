Ледков Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛедков Константин

Ледков Константин

Место рождения

Архангельская обл., Ненецкий НО, Большеземельская тундра

Дата рождения

29.05.1937

Дата смерти

29.07.1974

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1937

Отец: Ледков Гаврил

Мать: Ледкова Елена

Архангельская обл., Ненецкий НО, Большеземельская тундра
Рождение ребёнка
24.06.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Нарьян-Мар, город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
30.12.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Нарьян-Мар, город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
22.09.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Нарьян-Мар, город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Образование
Неизвестно
Тельвиска, Муниципальный район Заполярный район, Ненецкий автономный округ
4 класса
Смерть
29.07.1974
Красное, Муниципальный район Заполярный район, Ненецкий автономный округ
Причина смерти: Тепловой удар
Похороны
Неизвестно
Красное, Муниципальный район Заполярный район, Ненецкий автономный округ
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close